Mosa entregó su versión por presunta agresión de su guardia contra periodista en San Fernando

Un confuso incidente se produjo esta tarde a la salida del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, desde el estadio Municipal de San Fernando, recinto que fue testigo del empate que firmó Colo Colo en su visita a O'Higgins.

Según lo informado por algunos medios locales, uno de los guardias de seguridad del mandamás albo agredió a Carlos Cerpa Morales, periodista que se encontraba en el lugar, hecho que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Luego de lo ocurrido, el timonel del elenco popular aclaró que "yo iba saliendo, dirigiéndome a los camarines y de repente vi que empezaban a caer algunas cosas de la galería. Había un reportero ahí que quería hacerme unas preguntas y de repente vi que terminó en el suelo".

En la misma línea, el empresario de origen sirio apuntó sobre el reportero que "no sé si se resbaló o alguien lo empujó. Pude ver hace un momento las imágenes, pedí que me mostraran las imágenes. Al parecer se resbala o se tropieza con alguien y lo más importante es que no tiene ningún problema físico ni de salud, que lo que es lo más importante".

Por último, el dirigente del combinado de Macul reveló que le dijo a Cerpa que "esperara para poder tener una conversación con todos los medios de prensa y de repente veo que el hombre termina en el suelo. Después llegaron muchos guardias tácticos, se armó una trifulca, pero la gente de O'Higgins y de la ambulancia me informaron que no sufrió ningún problema físico, que es lo más importante en este caso".