Ancelotti: Si Neymar merece estar en el Mundial, estará y punto

El director técnico de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti, habló tras el sorteo del Mundial 2026 y repasó a sus rivales, junto con abordar las consultas sobre la presencia de Neymar en la cita planetaria.

El entrenador italiano aseguró que si el delantero de Santos "merece estar, si es mejor que otros, jugará; y punto".

Sin embargo, Ancelotti dijo previamente que "tenemos más jugadores que Neymar" pero que en marzo tendrá que tomar una decisión porque "todo puede pasar".

"No quiero tener a las estrellas del fútbol, necesito un grupo que esté dispuesto a ganar", defendió Ancelotti ante la pregunta sobre la supuesta falta de estrellas destacables en la actual generación brasileña que tiene bajo su cargo.

Respecto al grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití, Ancelotti señaló: "Tenemos que respetar a todos los rivales, todos son equipos sólidos".

El técnico destacó que "Marruecos hizo un gran Mundial en 2022, es un equipo sólido, muy bien organizado", "también respetamos a Escocia, todos son equipos que merecen estar en la Copa del Mundo" y que Haití debe ser enfrentado "con respeto".