Mosa: Nos acercaron el nombre de Damián Pizarro y está en las manos del técnico analizarlo

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló tras la reunión de directorio y abordó la posibilidad de un regreso de Damián Pizarro, delantero formado en Colo Colo, y sostuvo que "está en las manos" del técnico Fernando Ortiz analizar esta situación.

"Nos acercaron el nombre de Damián, es un chico que salió de acá. Está en las manos de Fernando (Ortiz) analizarlo. No soy el técnico", lanzó de forma escueta Mosa en las afueras de la Casa Alba del Estadio Monumental.

Pizarro, de 20 años, dejó el club a mediados de 2024 para partir a Udinese en Italia, donde estuvo marginado y con pocos minutos de juego.

Tras ser descartado, el jugador fue cedido a Le Havre en Francia, donde tampoco ha encontrado sitio en el equipo, con un negativo presente, siendo criticado por su nivel incluso por el entrenador Didier Digar.

Mosa, además de Pizarro, también comentó que están buscando ceder a Alexander Oroz, y que conversarán con la dirigencia de Coquimbo Unido por la situación de Cristián Zavala, ya que Colo Colo es dueño del 50 por ciento del pase del jugador.