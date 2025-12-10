Mosa rayó la cancha a Vidal tras ratificar a Ortiz: Los jugadores se deben a lo que dicte el técnico

Finalizada la reunión de directorio en Blanco y Negro, el presidente Aníbal Mosa atendió a los medios para confirmar la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo junto con referirse a las diferencias que el técnico tuvo con Arturo Vidal en el cierre del torneo.

"Tomamos en cuenta varias variables, pero lo que nos compete es el tema deportivo, trabajo y la disciplina. Cosas que nos gustan de este cuerpo técnico que confirmamos con un contrato de extensión para el 2026", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el directivo profundizó: "Todos los jugadores se deben a lo que dicte el técnico de Colo Colo. Es decir, tienen que seguir los parámetros, las conductas, los trabajos que le aplique. (...) Al que no le guste la decisión que tomó el directorio, tendrán que ver qué hacer".

"Lo que dijo Arturo Vidal u otros jugadores es historia. Lo que nos convoca es mirar el futuro. Ellos son jugadores, tienen que presentarse a la pretemporada y seguir las instrucciones que les dé el técnico", agregó.

Finalmente, Mosa cerró reafirmando: "El jefe directo de los jugadores no soy yo, no es el gerente deportivo, no es el gerente general, no es el director; es el director técnico, que en este caso es Fernando Ortiz, que acaba de ser ratificado".