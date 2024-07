Opazo: El entrenador y la dirigencia están en su derecho de buscar alternativas

El futbolista de Colo Colo Oscar Opazo se refirió a la búsqueda del club por una alternativa en su puesto, de lateral derecho, donde asoman dos nombres de gran jerarquía como son Matías Catalán y Mauricio Isla.

"Me lo tomo de buena manera; si se da sería maravilloso para fortalecer al equipo. Están en la selección, son de jerarquía y si llegan sería maravilloso para reforzar el equipo y elevar el rendimiento de todos. Me incluyo, sobre todo a mí, y dar jerarquía al equipo, sería positivo para todos", señaló en conferencia de prensa.

Agregó que, según su juicio, "el entrenador y la dirigencia están en todo su derecho de buscar nombres, alternativas. Trato de hacer mi trabajo y no va a cambiar en nada. Si llegan, van a sumar en todo aspecto, me enfoco en lo que tengo que hacer".

Sobre su nivel, dijo que "me he sentido mucho mejor, de mi lesión también, he sufrido con las lesiones, pero me he sentido bastante bien en los últimos partidos. El gol da confianza y sirvió para que el equipo abriera el partido. Estoy contento con el rendimiento del equipo".

Opazo también declaró que espera que, si se suspende el próximo encuentro ante Huachipato, "que no sería lo ideal, queremos jugar siempre sobre todo ahora que tenemos semanas largas, queremos tomar ritmo para la Copa Libertadores, pero si se llega a suspender, que sea antes del viaje".

En lo que se relaciona con la lucha por el título en que se metieron junto a U. Católica y la U, sostuvo que "hace bien que el campeonato sea atractivo, con los tres grandes más Coquimbo que está primero, no hay que desmerecerlo. Me enfoco cien por ciento en lo nuestro, hay equipos adelante, pero en un momento los tuvimos lejos y hoy estamos a dos puntos. Estamos cerca, vivos en todas las competiciones".

"Estamos ahí, a dos puntos, queda mucho campeonato todavía. Se puede sacar una diferencia, pero si nos mantenemos en los primeros lugares, sacando resultados, vamos por buen camino", sostuvo.