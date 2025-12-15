Rosario Central anunció a Jorge Almirón como su nuevo entrenador para 2026

Después de su frustrante salida desde Colo Colo a mediados de este año, Jorge Almirón volverá a sus labores de director técnico luego de que este lunes fuese anunciado para dirigir a Rosario Central en su regreso a las competiciones internacionales.

El elenco "canalla" oficializó al estratega de 54 años como reemplazo de Ariel Holan, quien salió luego de que el conjunto que cuenta con Ángel Di María en sus filas se consagrase como flamante campeón de la Liga Profesional 2025 según declaró la AFA.

Aquella consagración estuvo inmersa en medio de la polémica, ya que desde varios medios trasandinos informaron que este trofeo no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF de este 2025, en donde solo están tres títulos: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones.

Por su parte, Almirón volverá a sus labores después de un ciclo en Colo Colo que se extendió desde enero de 2024 hasta agosto de 2025, periodo en el que dirigió más de 80 partidos, logró un rendimiento superior al 55 por ciento y conquistó dos títulos nacionales.