Se anunció inédita biografía autorizada de Mirko Jozic, leyenda de Colo Colo

Este viernes se anunció que el técnico croata Mirko Jozic, campeón con Colo Colo en la Copa Libertadores de América en 1991, tendra una biografía autorizada que será lanzada en 2026, en el marco de los 35 años del histórico primer título internacional del fútbol chileno.

El libro se encuentra en fase inicial de desarrollo y será escrito por el periodista Ignacio Pérez Tuesta, bajo el sello de Ediciones de La Lumbre y la producción del Centro de Estudios del Deporte (Cedep).

"He decidido compartir mi historia a través de una biografía porque creo que es importante reflexionar sobre el camino que he recorrido y todo lo que he aprendido durante mi carrera en el fútbol. El fútbol es mi vida y a través de él he adquirido no solo habilidades deportivas, sino también valiosas lecciones de vida que quiero compartir con los jóvenes y con aquellos que se sienten inspirados por este hermoso deporte", declaró Jozic, de 84 años, desde Croacia.

Jozic agregó que "como entrenador de fútbol, siempre he intentado desarrollar no solo las habilidades técnicas, sino también el carácter de mis jugadores. Mi experiencia en el campo, así como en el rol de entrenador, ha moldeado mi perspectiva sobre el fútbol y sobre la vida. Esta biografía no será solo una colección de anécdotas y recuerdos relacionados con el fútbol, sino que también incluirá partes de mi vida privada. Quiero mostrar que detrás de cada éxito en el campo hay sacrificios, retos y momentos personales que también han influido en mi carrera".

"A través de la escritura, deseo inspirar a nuevas generaciones de entrenadores y futbolistas, y permitir a todos los lectores conocerme más allá de lo que ven en el campo, compartiendo tanto mis triunfos como mis desafíos personales. Esta biografía será una mirada honesta y completa a mi vida, tanto profesional como privada", puntualizó el DT campeón de la Copa Libertadores 1991.

En tanto, Pérez Tuesta, autor del libro, indicó que "el hecho que Mirko se haya decidido a contar su historia en detalle es un tremendo honor, puesto que siempre ha sido muy reservado y además lleva muchos años sin dar una entrevista, lo que agrega una gran responsabilidad a este proyecto. Queremos que esta biografía sea un lindo reflejo de la vida y trayectoria de un tremendo personaje del fútbol mundial que tanto le dejó a nuestro país y una persona con una historia de vida increíble".

Jozic, además de su mítico paso por Colo Colo, también fue campeón del mundo con la selección yugoslava sub 20, en un torneo que se celebró en Chile en 1987. También dirigió a La Roja en 1994, y a equipos como Sporting de Lisboa, Newell's Old Boys, América de México, Dinamo Zagreb y la selección de Croacia en el Mundial de Corea y Japón 2002.

El croata visitará nuestro país en abril próximo, como parte de las celebraciones del centenario de Colo Colo, y realizará un encuentro para comunicar más detalles del libro.