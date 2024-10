Tobar admitió instrucción para incluir al coordinador de Colo Colo en informe del duelo con Huachipato

El presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Roberto Tobar, admitió que hubo una instrucción para que el juez Héctor Jona incluyera en su informe del partido entre Huachipato y Colo Colo la presencia del coordinador Víctor Vidal en zona de exclusión.

"Efectivamente se le pidió que agregara al informe que Víctor Vidal estaba en una zona de exclusión", reconoció Tobar en conversación con La Tercera.

"Es algo que hacemos comúnmente frente a situaciones que se le escapan a los árbitros en determinados encuentros. Ahora claramente agarra más relevancia por la situación que está pasando", continuó.

El jefe de los árbitros estimó además que "en esta situación reaccionamos frente a una publicación que apareció en un medio y, por lo mismo, decidimos incluir que estaba en zona de exclusión".

"Por lo mismo el informe salió mas tarde, pese a que habíamos mandado uno sin la denuncia", continuó.

"Siempre ha complementado los informes en caso que los jueces no se percaten de alguna acción. No se olvide que la patada de -Sebastián- Beccacece al refrigerador el árbitro no la vio y después fue anexada al informe por todo lo que salió en los medios", concluyó.