Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Valores congelados: Colo Colo anunció los precios para sus entradas en 2026

El cuadro albo detalló los precios por partido para cada sector del Monumental.

Valores congelados: Colo Colo anunció los precios para sus entradas en 2026
 Photosport
A través de sus canales oficiales, Colo Colo anunció los precios de las entradas para su partidos de local en la temporada 2026, con una importante medida.

El "Cacique" informó que los valores se congelaron. Así, los boletos costarán lo mismo que en este 2025.

Los "albos" graficaron que existen dos precios, dependiendo de si cada partido se considera "bajo" o "alto" (copas internacionales y clásicos).

Los sectores correspondientes a galerías estarán a $9.000 o $15.000 según la categorización del partido. En tanto, Cordillera (Andes) se venderá a $16.000 o $25.000, Océano (Preferencial) a $25.000 o $40.000, y Rapa Nui (Marquesina) a $65.000 o $75.000.

