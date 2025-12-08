Vicepresidente de Blanco y Negro anticipó reunión clave para el futuro de Colo Colo

Tras el cierre del 2025 para Colo Colo, que quedó con las manos totalmente vacías, el vicepresidente del Blanco y Negro, Eduardo Loyola, adelantó que en un par de días sostendrán una reunión para diagramar lo que será la temporada 2026.

"Estábamos contentos por el triunfo ayer del equipo femenino, y hoy hicimos un esfuerzo enorme por ganar pero no se pudo conseguir y estamos fuera de la Copa Sudamericana. El miércoles (10 de diciembre) tomaremos decisiones para construir el Colo Colo del año 2026", explicó el dirigente.

Al ser consultado sobre la continuidad del técnico Fernando Ortiz, el directivo indicó que "las decisiones respecto del cuerpo técnico o el plantel son colectivas y se adoptan en el directorio, yo antes de eso no puedo emitir ningún juicio. No es el momento de evaluar, tenemos directorio el miércoles y ahí tomaremos las decisiones que correspondan".

Por último, Loyola precisó que "lo que puedo decir es que estoy muy triste como todos los colocolinos, porque era una derrota inesperada, más aún Ñublense hizo un tremendo partido y le ganó de manera rotunda a Cobresal, juzguen ustedes".