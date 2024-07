Vidal: Esperamos que se recupere rápido Correa, para que vean la calidad que tiene

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, habló sobre los refuerzos del equipo y manifestó su deseo para que se recupere pronto el delantero argentino Javier Correa.

"Esperamos que se recupere rápido Correa, para que vean la calidad que tiene, es el jugador que necesitamos", declaró Vidal a los medios en el Aeropuerto de Santiago, tras el arribo del equipo desde Puerto Montt.

Vidal también fue consultado por las palabras de Mauricio Isla, quien habló sobre las negociaciones con Colo Colo.

"No quiero hablar ese tema, es mucho, tengo respeto por mis compañeros que están disputando el puesto de lateral. Si llega alguien, bien, si no, de verdad no estamos preocupados, tenemos un gran equipo", lanzó Vidal.

El próximo partido de Colo Colo es el domingo, a las 17:30 horas (21:30 GMT), ante Unión Española en Santa Laura.