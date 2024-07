Vidal tras triunfo ante Puerto Montt: Ahora se vienen los partidos de verdad

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, habló tras la victoria amistosa ante Puerto Montt en la Región de Los Lagos y anticipó el retorno del Campeonato Nacional y el desafío contra Junior en la Copa Libertadores, señalando que "se vienen los partidos de verdad".

"Ahora se vienen los partidos de verdad, empieza el Campeonato y tenemos tres partidos antes del duelo con Junior. Tenemos que llegar de la mejor forma, que es muy importante, pero estos partidos también tenemos que asegurarlos para ser campeones", declaró el "King".

Respecto al triunfo en Puerto Montt, Vidal se manifestó feliz por el cariño que sintió en la ciudad.

"Tengo muchos recuerdos acá, fueron mis inicios para dar el salto al primer equipo, vinimos acá con Matías (Fernández), cuando teníamos un equipazo también. Volver ahora y que la gente me reciba así es maravilloso, me da alegría para seguir jugando, seguir ganando cosas y demostrando que estoy para grandes cosas", comentó.

También elogió a los jugadores de Puerto Montt, que dieron batalla pese a ser un amistoso.

"A veces se pasan de revoluciones, pero es normal, jugar contra Colo Colo para todos es un sueño, mostrarse es algo que los jugadores contrarios tratan de aprovechar, pero después se tranquilizó. Fue un lindo partido, acá siempre es difícil jugar, no importa la categoría donde esté Puerto Montt", aseguró.

Finalmente, valoró a los hinchas más pequeños con los que pudo compartir para sacarse fotografías y lanzó un dardo contra sus detractores.

"Me encanta, siento el cariño, son los que ven la realidad, no son como los que escriben en redes sociales, son los verdaderos que te siguen, te apoyan y me hace feliz sentir que soy un ejemplo para ellos", sentenció.

El próximo partido de Colo Colo es el domingo 21 de julio, a las 17:30 horas (21:30 GMT) ante Unión Española en el Estadio Monumental, por la fecha 16 del Campeonato Nacional.

Y el duelo con Junior de Barranquilla está programado para el 13 de agosto, en la ida de octavos de la Copa Libertadores.