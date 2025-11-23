[VIDEO] Salomón Rodríguez cerró la goleada de Colo Colo sobre La Calera
El delantero uruguayo solo tuvo que empujarla tras una gran jugada y un generoso regalo de Marcos Bolados.
La goleada de Colo Colo sobre Unión La Calera la sentenció Salomón Rodríguez, quien solo tuvo que empujar el balón para anotar el 4-0 definitivo. El delantero uruguayo aprovechó una asistencia de Marcos Bolados para reencontrarse con las redes y sellar el contundente triunfo del "Cacique" por la fecha 28 de la Liga de Primera.
Revisa el gol aquí:
