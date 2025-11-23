Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Salomón Rodríguez cerró la goleada de Colo Colo sobre La Calera

El delantero uruguayo solo tuvo que empujarla tras una gran jugada y un generoso regalo de Marcos Bolados.

[VIDEO] Salomón Rodríguez cerró la goleada de Colo Colo sobre La Calera
La goleada de Colo Colo sobre Unión La Calera la sentenció Salomón Rodríguez, quien solo tuvo que empujar el balón para anotar el 4-0 definitivo. El delantero uruguayo aprovechó una asistencia de Marcos Bolados para reencontrarse con las redes y sellar el contundente triunfo del "Cacique" por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Revisa el gol aquí:

