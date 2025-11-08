Síguenos:
[VIDEO] Tomás Alarcón superó la débil resistencia de Martín Parra y anotó el gol del triunfo para Colo Colo

Autor: Redacción Cooperativa

El volanta convirtió su primer gol de la temporada.

[VIDEO] Tomás Alarcón superó la débil resistencia de Martín Parra y anotó el gol del triunfo para Colo Colo
Tomás Alarcón recuperó la ventaja para Colo Colo sobre Unión Española con un potente tiro libre rasante, que venció la débil resistencia de Martín Parra a los 79'.

De esta manera, el volante convirtió su primer gol de la temporada.

Revisa el gol a continuación:

