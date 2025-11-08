Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] Tomás Alarcón superó la débil resistencia de Martín Parra y anotó el gol del triunfo para Colo Colo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El volanta convirtió su primer gol de la temporada.
El volanta convirtió su primer gol de la temporada.
Tomás Alarcón recuperó la ventaja para Colo Colo sobre Unión Española con un potente tiro libre rasante, que venció la débil resistencia de Martín Parra a los 79'.
De esta manera, el volante convirtió su primer gol de la temporada.
Revisa el gol a continuación:
😯⚽🏁 APROVECHÓ Y FACTURÓ— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 8, 2025
Tomás Alarcón sorprendió de pelota parada y anotó el segundo gol de #ColoColo ante Unión Española, en este #MatchdaySábado de la Fecha 27 por la #LigaDePrimera 2025.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la… pic.twitter.com/co4YlQWJVy