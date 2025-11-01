Síguenos:
[VIDEO] Vicente Pizarro definió de zurda para el 1-0 de Colo Colo sobre Ñublense

El volante apareció en el área rival con un gran remate.

Vicente Pizarro demostró toda su clase para abrir el marcador a favor de Colo Colo en su duelo contra Ñublense por la Liga De Primera 2025.

El canterano "albo" encontró un espacio en la entrada del área y sacó un preciso remate de zurda, ajustado al poste, para anotar el primer gol del partido y desatar los festejos en el público local.

Revisa la perfecta definición:

