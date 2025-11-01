[VIDEO] Vicente Pizarro definió de zurda para el 1-0 de Colo Colo sobre Ñublense
El volante apareció en el área rival con un gran remate.
Vicente Pizarro demostró toda su clase para abrir el marcador a favor de Colo Colo en su duelo contra Ñublense por la Liga De Primera 2025.
El canterano "albo" encontró un espacio en la entrada del área y sacó un preciso remate de zurda, ajustado al poste, para anotar el primer gol del partido y desatar los festejos en el público local.
Revisa la perfecta definición:
🔥⚽🏁 ¡Definición perfecta!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 1, 2025
Vicente Pizarro encontró un espacio y colocó un increíble remate para adelantar a #ColoColo, en este #MatchdaySábado ante Ñublense.
Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimera 2025.