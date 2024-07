Duelo entre Santa Cruz y Colo Colo por Copa Chile se jugará sin público visitante

El partido que jugarán en el Estadio La Granja de Curicó Deportes Santa Cruz y Colo Colo por la ida de las semifinales de la Zona Centro-Sur de Copa Chile se disputará sin público del elenco albo.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, la determinación se tomó por parte de la delegación presidencial provincial de Curicó, encabezada por José Correa.

"Tras una reunión con Estadio Seguro, el club Deportes Santa Cruz, y Carabineros, hemos determinado que el partido se juegue sin público visitante. Desde ya no se permitirá el ingreso de hinchas de Colo Colo que estén en las bases de datos, y a su vez tampoco, quien sea hincha y no esté en esa base de datos, no podrá asistir con camiseta del club visitante y evidentemente", explicó la autoridad.

El duelo entre Santa Cruz está programado para el domingo 7 de julio en el mencionado recinto curicano.

La revancha, en tanto, se disputará el sábado 13 en el Monumental.