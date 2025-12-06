Jaime García advirtió sobre Limache en Copa Chile: Es un equipo que hace buenos partidos

El técnico de Huachipato, Jaime García, tras el termino del encuentro ante Palestino se refirió a lo que será la final de Copa Chile ante Deportes Limache este miércoles a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente.

"La Copa Chile es muy importante para el hincha, y queremos darle esa ilusión. Pero también vamos a enfrentar a un club que también quiere lo mismo. Así que vamos a llegar, creo que los dos equipos, con muchas ganas de poder llevarnos", comentó el estratega chileno.

También llenó de elogios al técnico "tomatero", Víctor Rivero: "Lo conozco hace tiempo. Creo que a veces, por momentos del partido de este año, tuvo partidos injustos. Creo que Limache es uno de los buenos equipos, que tuvo muy buenos partidos y momentos. Va a ser un partido bonito de chilenos en los dos bancos, que eso a lo mejor cuesta encontrar".

Por último, tomó con mesura lo que va a ser la previa de este encuentro: "Nos hemos sacado la cresta todo el año. Yo sé que por ahí nos faltó a lo mejor de visita. Nosotros queremos eso para Huachipato. Queremos esa estrella, pero siempre tomándolo con mucha responsabilidad, porque también hay un equipo como Limache que también la quiere".