Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago22.8°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Jaime García advirtió sobre Limache en Copa Chile: Es un equipo que hace buenos partidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico "acerero" se refirió a lo que será el duelo ante Deportes Limache.

Jaime García advirtió sobre Limache en Copa Chile: Es un equipo que hace buenos partidos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El técnico de Huachipato, Jaime García, tras el termino del encuentro ante Palestino se refirió a lo que será la final de Copa Chile ante Deportes Limache este miércoles a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente.

"La Copa Chile es muy importante para el hincha, y queremos darle esa ilusión. Pero también vamos a enfrentar a un club que también quiere lo mismo. Así que vamos a llegar, creo que los dos equipos, con muchas ganas de poder llevarnos", comentó el estratega chileno.

También llenó de elogios al técnico "tomatero", Víctor Rivero: "Lo conozco hace tiempo. Creo que a veces, por momentos del partido de este año, tuvo partidos injustos. Creo que Limache es uno de los buenos equipos, que tuvo muy buenos partidos y momentos. Va a ser un partido bonito de chilenos en los dos bancos, que eso a lo mejor cuesta encontrar".

Por último, tomó con mesura lo que va a ser la previa de este encuentro: "Nos hemos sacado la cresta todo el año. Yo sé que por ahí nos faltó a lo mejor de visita. Nosotros queremos eso para Huachipato. Queremos esa estrella, pero siempre tomándolo con mucha responsabilidad, porque también hay un equipo como Limache que también la quiere".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada