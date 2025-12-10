Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] "Popín" Castro lideró la contra de Limache y Pons anotó ante Huachipato en la final de Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "Tomateros" abrieron la cuenta en el segundo tiempo.

Deportes Limache abrió la cuenta ante Huachipato en la final de la Copa Chile 2025, disputada en El Teniente de Rancagua, con una contra que lideró Daniel "Popín" Castro y que finiquitó el delantero Facundo Pons (53').

Revisa el gol de Pons para los "Tomateros": 

