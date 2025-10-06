Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Colo Colo y Universidad de Chile juegan la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Sigue los resultados de albas y azules en Cooperativa.cl.
Sigue los resultados de albas y azules en Cooperativa.cl.
Este lunes 6 de octubre, Colo Colo y Universidad de Chile juegan la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina que se está desarrollando en Argentina.
Mientras que las albas vienen de vencer por 2-0 a Olimpia de Paraguay en la primera jornada, las azules empataron sin goles ante Nacional de Uruguay.
- Sigue los resultados en Cooperativa.cl: