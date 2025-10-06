Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Colo Colo y Universidad de Chile juegan la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los resultados de albas y azules en Cooperativa.cl.

En portada

Este lunes 6 de octubre, Colo Colo y Universidad de Chile juegan la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina que se está desarrollando en Argentina.

Mientras que las albas vienen de vencer por 2-0 a Olimpia de Paraguay en la primera jornada, las azules empataron sin goles ante Nacional de Uruguay.

- Sigue los resultados en Cooperativa.cl:

  • Sao Paulo (BRA) 0-1 Colo Colo. Segundo tiempo. Grupo C. Estadio Nuevo "Francisco Urbano"
0-1: Mary Valencia 58' (CC)
  • Libertad (PAR) 0-0 Universidad de Chile. Segundo tiempo. Grupo D. Estadio "Florencia Sola"

 

