Estudio aseguró que la final de la Copa Libertadores movió 86 millones de dólares en Lima

La final de la Copa Libertadores de 2025 entre los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras generó un movimiento económico de 86 millones de dólares y la llegada de 48 mil turistas extranjeros a Lima, según informó este jueves el ministerio peruano de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La ministra del sector, Teresa Mera, destacó que estos resultados "reafirman el impacto positivo que tuvo este torneo para el país y fortalecen la imagen del Perú como un destino con un gran potencial para ser sede de eventos deportivos internacionales".

El estudio "Evaluación del Impacto de la Final de la Copa Libertadores 2025" detalló que el partido por el título atrajo a la mayoría de turistas brasileños (94 por ciento), pero también hubo visitantes de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Estados Unidos, entre otros.

El gasto promedio de los turistas fue de 1.044 dólares, frente a los 760 dólares en promedio en la final de la Copa Libertadores de 2019 que también se llevó a cabo en la capital peruana, entre Flamengo y River Plate.

El motivo del incremento responde, según el análisis del ministerio, a que el 28 por ciento de los turistas internacionales extendió su estadía para conocer otros destinos del territorio peruano, mientras que ese porcentaje fue de 19 por ciento en 2019.