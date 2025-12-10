Huachipato se quedó con el último cupo a la Libertadores tras ganar la Copa Chile 2025

Huachipato clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, tras quedarse con el último cupo al ganar la final de la Copa Chile 2025 a Deportes Limache.

Será la cuarta participación de Huachipato en la historia del torneo continental, tras competir en 1975, 2013 y 2024.

Huachipato representará al país como "Chile 4", desde la segunda fase del torneo, junto a O'Higgins de Rancagua, que clasificó como "Chile 3" al terminar en el tercer lugar de la Liga de Primera 2025.

En la fase de grupos estarán esperando Coquimbo Unido, el campeón del fútbol nacional como "Chile 1", y Universidad Católica, como "Chile 2" tras terminar segundo en la liga.