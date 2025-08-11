Peñarol de Cortés quiere estirar su buen momento en el desafío ante Racing de Arias en la Libertadores

Impulsado por su reciente goleada en el clásico uruguayo, Peñarol de Brayan Cortés buscará prolongar su buen momento este martes, cuando reciba en Montevideo a las 20:30 horas a Racing, elenco del también nacional Gabriel Arias, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El estadio Campeón del Siglo será escenario de los primeros 90 minutos de la serie, apenas días después del 3-0 sobre Nacional. Con ese triunfo, el "carbonero" estiró a 13 partidos su invicto en casa en todas las competiciones, desde su última derrota el lejano 30 de marzo.

Con gran actuación del exColo Colo ante el acérrimo rival, Diego Aguirre formará con: Cortés; Emanual Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García y Maximiliano Silvera.

Del otro lado, Racing afrontará el partido tres días después de igualar 1-1 con Boca Juniors en la Bombonera por el Clausura. Con esto, acumuló ocho encuentros sin caer como forastero y se proyecta con un buen antecedente para este partido.

La buena noticia para Gustavo Costas, DT de la Academia, es la recuperación de Gabriel Arias, quien retomará el arco del equipo tras perderse el choque con Boca.

Gustavo Costas formará con Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara.

Con el arbitraje del brasileño Raphael Claus, todos los detalles de este cruce que tendrá a equipos de chilenos cara a cara podrás seguirlos con el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.