Charles Aránguiz expresó el sentir del plantel: La vida y la salud de los hinchas es lo primero

El referente de Universidad de Chile, Charles Aránguiz, capitán la noche de ayer miércoles en el duelo ante Independiente de Avellaneda se expresó en torno a los violentos hechos que ocurrieron en el Estadio Libertadores de América.

"Como plantel de Universidad de Chile expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente", escribió el bicampeón de América en una historia de Instagram.

"Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares", añadió.

"Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero", complementó.