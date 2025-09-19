¿Cuándo y dónde ver la revancha de la U y Alianza Lima en Copa Sudamericana?

Tras un empate en el partido de ida, Universidad de Chile se enfoca en la revancha contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará en Coquimbo.

La llave quedó totalmente abierta con el 0-0 en la capital peruana, por lo que será un todo o nada en el "Francisco Sánchez Rumoroso"; a puertas cerradas por la sanción a los azules por los incidentes en Avellaneda.

El cierre de la serie está programado para el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas (00:30 GMT).

Debido a que los derechos televisivos del torneo se dividen entre dos cadenas y la ida fue emitida por ESPN, la transmisión de la revancha estará a cargo de Directv en su canal DSports y la plataforma DGO.

Además, podrás seguir el duelo en el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.