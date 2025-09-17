La U visita a Alianza Lima con la misión de pegar primero en cuartos de Sudamericana

Este jueves 18 de septiembre, en plena celebración de las Fiestas Patrias en nuestro país, Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio "Alejandro Villanueva" ante Alianza Lima en Perú, por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, en busca de un buen resultado para llegar con ventaja al cierre de la llave en Santiago.

La escuadra azul viene de celebrar la Supercopa ante Colo Colo con un contundente 3-0, pese a un triste marco de público ante las restricciones que tuvo aquel duelo en Santa Laura.

Sebastián Rodríguez, volante de la U y exAlianza, señaló que "es un partido difícil, como lo es un partido de copa, más aún cuando Alianza Lima lo está haciendo bien este año. Será un partido y una llave dura".

El técnico Gustavo Alvarez se plegó a los dichos de su dirigido y reafirmó estar "enfocado al cien por ciento en la U", en medio de rumores desde el país vecino que lo vinculan con la selección peruana.

El "Bulla" tendrá las bajas de Nicolás Ramírez, Lucas Di Yorio e Israel Poblete, quienes quedaron abajo del avión por lesión.

Así, se espera que la U repita el 11 que ganó la Supercopa: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Al frente estará un Alianza Lima que buscará ratificar ante su gente el gran año internacional que ha tenido, incluyendo la eliminación a Boca Juniors en fase previa de la Libertadores y el triunfo contra Universidad Católica de Quito en los octavos de la Sudamericana.

Llegarán entusiasmados en lo estadístico por la confirmación de que en este momento son el equipo peruano mejor clasificado en la clasificación internacional, en el que ocupan el puesto 102.

Sin embargo, el cuadro "íntimo" dirigido por Néstor Gorosito viene de sufrir una derrota como local de 4-3 ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1 peruana, quedando a seis puntos del puntero y su archirrival, Universitario.

Además, en la antesala del encuentro sufrieron una baja muy importante, el mítico Paolo Guerrero, quien a sus 41 años presentó una molestia muscular.

La posible oncena que usará Gorosito es con Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo; Eryc Castillo y Hernán Barcos (o Josué Estrada).

El partido arrancará a las 21:30 horas de Chile (00:30 GMT) y podrás seguirlo por las ondas de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.