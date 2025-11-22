Lanús se llevó un premio total de 9,8 millones de dólares por título en la Sudamericana

Lanús no solo levantó su segundo trofeo de Copa Sudamericana, sino que también aseguró un millonario premio económico. Por su consagración en la edición 2025, el club argentino se embolsó un total de 9.845.000 dólares, de los cuales 6,5 millones corresponden exclusivamente al premio por ganar la final ante Atlético Mineiro.

El "Granate", dirigido por Mauricio Pellegrino, fue acumulando ingresos a lo largo de toda la competición. La cifra final incluye 900.000 dólares por su participación en la fase de grupos, 345.000 dólares por "mérito deportivo", 600.000 dólares por los octavos de final, 700.000 por los cuartos y 800.000 más por alcanzar las semifinales.

El premio por el título, según informó la Conmebol, aumentó en medio millón de dólares respecto al monto entregado al campeón de 2024, el también argentino Racing Club. La confederación destacó que las cifras reflejan su compromiso "con el fortalecimiento del fútbol sudamericano".

Por su parte, el subcampeón del torneo, Atlético Mineiro, conducido por Jorge Sampaoli, no se fue con las manos vacías y aseguró un total de 5.730.000 dólares. En total, la Copa Sudamericana 2025 repartió 80.132.000 dólares entre todos los clubes participantes.