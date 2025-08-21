Michael Clark visitó a los hinchas heridos de la U en Buenos Aires
El mandamás de Azul Azul contó que solo hay un herido con riesgo vital.
Michael Clark, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, charló con los medios durante la madrugada de este jueves en su llegada al hotel y contó que la dirigencia del cuadro estudiantil visitó a los hinchas heridos en los distintos hospitales de Buenos Aires luego de los violentos hechos ocurridos en el Estadio Libertadores de América.
"Hay 12 personas heridas y entiendo que 11 personas están sin ningún tipo de riesgo vital, con cortes, apuñaladas, palos, heridas en el tórax, heridas en cabeza y ellos están fuera de todo riesgo vital y hay una persona que está intubada, que está n el quirófano y es el más grave de todos. Ese es caída en altura, entiendo que sí", dijo Clark.
"Luego fuimos a un segundo hospital, el Perón. Y ahí hay tres personas, ninguna en riesgo vital y todas con cortes, apuñaladas, pero nada, nada tan grave dentro obviamente de todo lo trágico. Y finalmente fuimos al hospital Wilder, donde también hay cuatro chilenos, y ninguno en riesgo vital, también con cortes, golpes", añadió.
Clark, de acuerdo a información de Cooperativa Deportes, se quedará junto a otros dirigentes en Buenos Aires.
"Estuvimos con el embajador en el hospital y estamos en contacto con las autoridades, y te vuelvo a decir, mañana (hoy jueves) veremos qué va a pasar con el partido. La verdad es que ya tenemos una situación complicada del fútbol", complementó.
Por último, Clark tuvo palabras para los dichos del presidente de Independiente: "Yo creo que no están a la altura. Creo que es una muestra de una deshumanización de lo que pasó. Veníamos a ver un partido de fútbol, veníamos a ver otra cosa y ahora damos gracias que... que todos los rumores que había al parecer que no eran ciertos, no eran reales. Pero estar preocupado de los puntos y quién tuvo la culpa ante los hechos que vimos, creo que es muy poco importante", cerró.