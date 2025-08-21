Patricia Bullrich: Nos sorprende que haya detenidos solo del lado chileno

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, habló en una conferencia conjunta junto al ministro chileno Alvaro Elizalde tras los desmanes ocurridos en el partido de Independiente y Universidad de Chile, y dio a conocer las instrucciones desde su cartera para dar con los responsables.

"Nos sorprende que haya habido detenidos solo del lado chileno. Nos comunicaron que ya están en trabajo de identificación de los barrabrava de Independiente que fueron parte del espectáculo violento y deplorable", señaló la autoridad trasandina, complementando las palabras del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en televisión.

Ministro de Seguridad de Buenos Aires: Muchos van a ser procesados por intento de homicidio #Cooperativa90 https://t.co/IdoqpuyCRl pic.twitter.com/0DLAj6H1RX — Cooperativa (@Cooperativa) August 21, 2025

"Lamentamos mucho lo que sucedió. Va a haber un debido proceso respecto a las personas que cometieron actos de violencia y tratar de deslindar a partir de las imágenes existentes a aquellos que estaban en el lugar y no los cometieron", expuso.

"Argentina hace muchos años está trabajando para identificar a cada uno de los violentos que intenta entrar a las canchas y ayer no fue una excepción, porque el que quiere ser jefe de la barra brava de Independiente no pudo entrar", indicó.

"Ayer vivimos una tragedia, quizás una de las más importantes de Argentina en la historia del fútbol, por suerte sin fallecidos, pero fue un espectáculo de violencia que duró más de tres horas donde se destruyó todo", complementó.

"Ambas parcialidades terminaron en una lucha cuerpo a cuerpo total y absolutamente brutal en un acto de barbarie. Desde nuestra parte, creemos que había que actuar. Las fuerzas de seguridad de casi 800 miembros debían actuar antes, cuando se tiró la primera piedra, para evitar lo que sucedió después", dijo Bullrich.

Además, Bullrich apuntó al accionar de las autoridades deportivas: "No se puede estar tres horas sin tomar una decisión, con violencia. El árbitro y la Conmebol debieron responder con rapidez y eficiencia, y eso no pasó. Tampoco puede volver a suceder que haya inacción policial".

Finalmente, anunció que desde el Estado argentino "nos vamos a meter en esa causa. Queremos que los culpables paguen lo que hicieron, sean argentinos, chilenos o de la nacionalidad que sean".

Alvaro Elizalde: Hay un desafío, que es erradicar la violencia de los estadios

Por su parte, el ministro Elizalde reafirmó sus palabras sobre la "barbarie" vivida en el Estadio Libertadores de América y comunicó la creación de una mesa de trabajo con sus pares argentinos.

"Tenemos un desafío, que es erradicar la violencia de los estadios; en Chile, Argentina y toda América Latina", señaló la autoridad nacional.

También se sumó a las palabras del Presidente Gabriel Boric: "Si una persona participa de hechos de violencia debe ser detenida; eso se llama Estado de Derecho. Bajo ninguna circunstancia podemos tolerar linchamientos; eso se llama barbarie, y anoche se vivió una expresión de barbarie".