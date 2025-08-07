U. de Chile anunció proceso de venta de entradas para duelo con Independiente

El club Universidad de Chile informó este jueves el inicio del proceso de venta de entradas para su crucial encuentro como local frente a Independiente de Avellaneda, en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El anuncio se realizó mediante una publicación en sus canales oficiales.

El partido, programado para el miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas, se disputará en el Estadio Nacional.

Detalles del proceso

El proceso de venta se llevará a cabo de manera escalonada para dar prioridad a los fanáticos más fieles. En una primera etapa, se abrirá un período exclusivo para la preventa de los abonados, Conexión Bullanguera Plus 2025 y Conexión Internacional 8vos de Final, desde el sábado 9 a las 19:00 horas.

Una vez finalizado el período de canje para abonados, se dará paso a la venta de entradas para el público general, el domingo 10 a las 11:00 horas.

Se espera una alta demanda por parte de la parcialidad azul, por lo que se recomienda a los hinchas estar atentos a los horarios de inicio de la venta y realizar la compra a través de la plataforma oficial designada por el club para evitar inconvenientes o fraudes.

Proceso de venta para la visita

En cuanto a los hinchas de Independiente que deseen asistir al encuentro, el proceso de venta se realizará por un canal separado. El club local destina una cantidad de boletos para la parcialidad foránea, los cuales son gestionados y distribuidos en coordinación con el club argentino.

Cronograma detallado de venta de entradas

- Preventa abonados, Conexión Bullanguera Plus 2025 y Conexión Internacional 8vos de Final: Sábado 9, desde las 19:00 horas

- Venta general: Domingo 10, 11:00 horas

- Venta Sector Visita (Hinchas de Independiente): Jueves 7, 11:00 horas