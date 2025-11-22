Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEOS] Dudo Galo y Los del Fuego animaron la previa en la final de la Copa Sudamericana 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Atlético Mineiro y Lanús se ven las caras en el Estadio Defensores del Chaco.

En la previa de la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Atlético Mineiro y Lanús, el cantante brasileño Dudo Galo junto al grupo de cumbia argentino Los del Fuego se encargaron de encender el ambiente en el Estadio Defensores del Chaco.

Revisa las presentaciones a continuación:

