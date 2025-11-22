[VIDEOS] Dudo Galo y Los del Fuego animaron la previa en la final de la Copa Sudamericana 2025

En la previa de la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Atlético Mineiro y Lanús, el cantante brasileño Dudo Galo junto al grupo de cumbia argentino Los del Fuego se encargaron de encender el ambiente en el Estadio Defensores del Chaco.

Revisa las presentaciones a continuación:

🇦🇷🇵🇾 LOS DEL FUEGO EN EL SHOW PREVIO, PARA LA GENTE DE LANÚS: pic.twitter.com/cDUHJU2fj4 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) November 22, 2025

AL RITMO DE "JURABAS TU"... ¡EXPLOTARON LOS HINCHAS DE LANÚS CON LOS DEL FUEGO EN PARAGUAY!



📺 Mirá la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana en #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0ty2f9rSEC — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025