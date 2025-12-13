Además de Palavecino: Colo Colo y U. Católica se "pelean" por otra figura de Coquimbo

El defensa central de Coquimbo Unido, Bruno Cabrera llamó la atención de Colo Colo y Universidad Católica para quedarse con los servicios del jugador que completó una destacada temporada que culminó con el título de la Liga de Primera.

Según indicamos en Cooperativa Deportes, desde Macul y San Carlos entraron en la lucha por quedarse con el jugador, quien ya maneja ofertas de cara a la temporada 2026.

Cabrera tiene contrato hasta diciembre del próximo año, por lo que el equipo que busque su fichaje deberá negociar con los "piratas".

Además, desde Argentina, Newell's Old Boys está atento a lo que ocurra con el defensor y lo tiene en carpeta para reforzar el plantel.