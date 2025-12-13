Coquimbo Unido oficializó a Hernán Caputto como su nuevo director técnico

Luego de la salida de Esteban González al Querétaro de México, Coquimbo Unido comenzó la reestructuración del equipo con la llegada de Hernán Caputto a la dirección técnica.

"El entrenador desembarca en el puerto aurinegro para la travesía 2026 del campeón en el ámbito nacional e internacional", publicaron los "piratas" en redes sociales.

Cabe consignar que Caputto durante la jornada del pasado viernes ya recorrió el Complejo Las Rosas tras acordar su arribo al campeón del fútbol chileno.

Durante su carrera como DT, Caputto fue director técnico de las selecciones chilenas sub 15 y Sub 17, además de contar con pasos en la banca de Universidad de Chile, Ñublense y recientemente en Deportes Copiapó, club con el que quedó en el segundo lugar de la Liga de Ascenso, aunque tropezó en las semifinales de la liguilla ante Deportes Concepción.

Asimismo, Coquimbo tendrá un duro desafío durante el próximo año, en el cual deberá disputar la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores.