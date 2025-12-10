Coquimbo Unido sufrió otra partida con la salida del delantero Cecilio Waterman

El desmantelamiento del plantel campeón es una realidad en el norte. Coquimbo Unido sumó una nueva y sensible baja para la temporada 2026, luego que el atacante Cecilio Waterman oficializó su salida del club a través de un mensaje en sus redes sociales.

El delantero panameño, pieza importante en la campaña que le dio el título al cuadro "Pirata", utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la hinchada y la institución. "Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto", comenzó escribiendo el artillero.

Waterman destacó el logro deportivo conseguido durante su estadía en la región. "Logramos ser campeones bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos", expresó, añadiendo un mensaje de identidad con los colores aurinegros: "Agradezco el cariño de todos... Porque una vez PIRATA, siempre PIRATA".

La partida del centroamericano se suma a la incertidumbre generalizada en Coquimbo Unido, que ya concretó la salida del técnico Esteban González y todo apunta a que tendrá que enfrentar las de otros referentes como Matías Palavecino, Diego Sánchez y Sebastián Galani.