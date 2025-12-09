¿Coquimbo o Colo Colo? Zavala: "Obvio que es más atractivo jugar Libertadores"

Cristián Zavala fue una incorporación clave para el campeón Coquimbo Unido en la segunda rueda de la Liga de Primera y fue consultado sobre su futuro, pues su pase pertenece a Colo Colo hasta diciembre de 2026.

"Estoy muy feliz por el título. Creo que la región se lo merecía, nosotros como jugadores lo merecíamos y la verdad que se dio todo espectacular", comenzó repasando en la zona mixta de la Gala Crack.

El delantero destacó "el trabajo día a día" en el cuadro aurinegro, donde "todos son de una calidad de persona increíble y creo que eso son los pilares para para esto que logramos".

Zavala arribó al puerto a préstamo por un semestre desde Colo Colo. Sobre su continuidad, contó: "Esta semana tienen la reunión porque también tiene que decidirse luego, para tranquilidad mía y saber qué va a pasar".

"Siempre lo he dicho, a cualquier periodista que me pregunte, que si me toca volver a Colo Colo voy a estar bien y si me toca quedarme en Coquimbo voy a estar bien también", agregó.

"Obvio que es mucho más atractivo jugar Libertadores, pero bueno, ahí tienen que decidirlo los dirigentes", dijo sobre la posibilidad de seguir en los "piratas", a diferencia de los albos que no clasificaron a ninguna copa.

Además, felicitó al técnico Esteban González por dar el salto a México tras ser fichado por Querétaro: "Obviamente me alegro por él, porque un técnico chileno que salga al extranjero es muy difícil y bueno, que le vaya muy bien".