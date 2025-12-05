Esteban González está a un paso de dejar Coquimbo Unido para partir a Querétaro
El entrenador tiene en sus planes llevarse a Sebastián Galani.
Luego de lograr un inédito título de Primera División en la banca de Coquimbo Unido, el técnico Esteban González está a un paso de dejar el club debido a las avanzadas negociaciones que tiene con el club mexicano Querétaro.
De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el entrenador ya tiene todo acordado con el elenco azteca y no partiría solo dado que en sus planes está llevarse consigo al mediocampista Sebastián Galani.
A ello se suma la posibilidad de que Diego Sánchez, arquero y capitán de la histórica campaña, emigre dado que está pidiendo el doble del sueldo que recibe actualmente, algo que la dirigencia no está dispuesta a aceptar.
También suena como baja Matías Palavecino.