Esteban González quiere llevar a Querétaro a figura del campeón Coquimbo Unido

Esteban González, flamante técnico de Querétaro en México, ya está preparando el equipo para la próxima temporada y entre sus planes tiene a una de las figuras que entrenó este año en el campeón Coquimbo Unido.

Según informó La Tercera, el "Chino" González pidió el fichaje de Sebastián Galani, capitán de los "piratas" y exvolante de Universidad Católica y U. de Chile.

Galani, que fue capitán y pilar en la mitad de la cancha aurinegra, es la incorporación estrella de Esteban González en su aterrizaje al país azteca", publicó el citado medio.

En caso de oficializarse todo, el futbolista vivirá a sus 28 años su primera experiencia en el balompié extranjero.