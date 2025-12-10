Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Hernán Caputto corre con ventaja para transformarse en el DT de Coquimbo Unido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El extécnico de la U y de la Roja sub 17 está muy cerca de arribar al campeón.

Hernán Caputto corre con ventaja para transformarse en el DT de Coquimbo Unido
El técnico Hernán Caputto tomó la delantera para transformarse en el nuevo técnico de Coquimbo Unido luego de la salida de Esteban González, quien el fin de semana fue oficializado como nuevo entrenador del Querétaro mexicano.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el hasta ahora entrenador de Deportes Copiapó es uno de los candidatos junto a Juan José Ribera y Lucas Bovaglio.

No obstante, según la misma fuente quien fuera entrenador de Universidad de Chile y de la selección sub 17 es la primera opción y está a un paso de estampar la firma.

Caputto fue también técnico de Ñublense y de la Roja sub 15, y de confirmarse su arribo al elenco pirata, tendrá un duro desafío cuando afronte la fase grupal de la Copa Libertadores.

