[VIDEO] Zanini complicó la racha de Coquimbo con el 1-0 para La Serena

La fiesta de Coquimbo Unido por su histórico título comenzó con una sorpresa amarga. En pleno festejo fue Deportes La Serena el que golpeó primero gracias a un certero cabezazo del defensor Andrés Zanini, quien fue certero en el área rival para superar al portero Diego Sánchez y silenciar el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

