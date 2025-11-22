[VIDEO] Zanini complicó la racha de Coquimbo con el 1-0 para La Serena
El defensor apareció en el área "pirata" y marcó de cabeza.
El defensor apareció en el área "pirata" y marcó de cabeza.
La fiesta de Coquimbo Unido por su histórico título comenzó con una sorpresa amarga. En pleno festejo fue Deportes La Serena el que golpeó primero gracias a un certero cabezazo del defensor Andrés Zanini, quien fue certero en el área rival para superar al portero Diego Sánchez y silenciar el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
Revisa el gol que silenció al puerto aquí:
😱⚽🇱🇻 ¡Sorpresa en el Sánchez Rumoroso!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 22, 2025
Andrés Zanini se elevó por los aires y conectó de cabeza para abatir al Mono Sánchez y anotó el gol con el que Deportes La Serena abrió la cuenta en este #MatchdaySábado.
Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a… pic.twitter.com/IkcGXFdmm3