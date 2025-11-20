FIFA tuvo que borrar publicación del Mundial 2026 tras ausencia de Cristiano Ronaldo

La cuenta oficial de la FIFA quedó en medio de una polémica en redes sociales luego de presentar el primer afiche promocional de la Copa Mundial de 2026, publicación que tuvo que borrar instantáneamente luego de no incluir al astro portugués Cristiano Ronaldo.

En la imagen se podían apreciar a los más destacados jugadores de las 42 selecciones que ya confirmaron su boleto directo a la cita planetaria: Lionel Messi para Argentina, Erling Haaland de Noruega y Kylian Mbappé en Francia fueron algunos de los elegidos.

Sin embargo, el sitio designado para los lusos fue ocupado por el mediocampista Bruno Fernandes, quien justamente fue apuntado como uno de los que tuvo problemas con el astro de Al Nassr en la previa de la Copa Mundial de Qatar 2022.

Esto generó una oleada de comentarios negativos, lo que provocó que la FIFA bajase la foto e incluyese una en la que sí aparece el ídolo y exjugador de Real Madrid, posando de espaldas junto a otras leyendas vigentes del fútbol.