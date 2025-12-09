Tópicos: Deportes | Fútbol | Eduardo Vargas
El tremendo arreglo de flores que compró Eduardo Vargas tras ser figura ante Colo Colo
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero de Audax Italiano brilló el pasado domingo en el Monumental.
El delantero Eduardo Vargas sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras compartir una romántica compra que hizo, un día después de haber sido figura en el triunfo de Audax Italiano sobre Colo Colo en el Estadio Monumental.
Vargas, en sus historias de Instagram, apareció con un enorme arreglo floral de rosas en sus manos, y recomendó la tienda donde las compró.
"Son de súper buena calidad y muy lindas", expresó sonriente el bicampeón de América.