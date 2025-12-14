¿La U es su próximo destino? Ciclo de Eduardo Vargas en Audax Italiano llega a su fin

El delantero Eduardo Vargas no continuará en Audax Italiano para la próxima temporada, finalizando un ciclo breve en el que registró cuatro goles en 13 partidos y ayudó al equipo a clasificar a la Copa Sudamericana.

La información surgió del medio partidario Tanoticias, el cual aseguró que el atacante "no será considerado para el próximo proyecto deportivo y quedará libre al finalizar la temporada". Con esta determinación, el jugador quedó en libertad de acción para definir su futuro profesional.

La opción de la U y las dudas internas

Ante este escenario, Universidad de Chile aparece como el destino más lógico para el delantero, considerando su identificación con el club y el interés previo que mostró la institución antes de su llegada a La Florida. Sin embargo, el retorno del bicampeón de América no está garantizado.

Según trascendió, al interior del directorio de Azul Azul no existe un acuerdo unánime para ir por el jugador. Las dudas pasan por la forma física actual de Vargas y el contexto deportivo que enfrentará el equipo en 2026. Además, la concesionaria espera definir primero al nuevo entrenador para alinear la planificación, por lo que la decisión de fichar al ídolo azul no se tomará de manera apresurada.