Messi, De Arrascaeta y Di María figuran entre los candidatos al "Rey de América"

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta, los argentinos Lionel Messi y Ángel Di María, el paraguayo Gustavo Gómez y el brasileño Victor Roque aparecen entre los candidatos a convertirse este año en el nuevo "Rey de América".

Los títulos y las grandes actuaciones tanto de ellos como de otros futbolistas que defienden a equipos de la región fueron recordados este miércoles por el periódico local El País, encargado de organizar cada año la tradicional encuesta "América le responde a El País".

De acuerdo con esto, apuntó en una nota que Flamengo saca "cierta ventaja" por haber conquistado la Copa Libertadores e hizo hincapié en la labor de De Arrascaeta, goleador del equipo, segundo máximo anotador de la liga de Brasil y figura del certamen continental.

Agrega que el portero argentino Agustín Rossi, el central con pasado en Real Madrid Danilo y los atacantes Bruno Henrique y Pedro también pelean por coronarse.

Asimismo, más allá de que cayó en la final, Palmeiras tiene jugadores que aspiran a quedarse con el galardón. En ese sentido, El País recordó la actuación del paraguayo Gustavo Gómez, del argentino Juan Manuel López y del atacante Victor Roque.

También la de los campeones de la Copa Sudamericana con Lanús Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz.

Por otra parte, resaltó la actuación de tres campeones del mundo: el centrocampista de Boca Juniors Leandro Paredes, el atacante de Rosario Central Ángel Di María y el capitán de la selección argentina Lionel Messi. Este último conquistó días atrás la MLS.