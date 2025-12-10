Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

¿Cuándo y dónde ver a Midtjylland de Darío Osorio ante Genk en la Europa League?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco del exUniversidad de Chile es uno de los líderes de la competencia.

FC Midtjylland de Darío Osorio recibe a Genk en Dinamarca este jueves, por la sexta fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League.

A pesar de caer por 2-1 ante AS Roma en la fecha pasada, el cuadro del exjugador de Universidad de Chile marcha como uno de los tres líderes de la fase de liga del torneo internacional con 12 puntos, por lo que buscará sostener esta posición para mantener sus opciones de clasificar de forma directa a octavos de final.

El encuentro está pactado para las 14:45 horas (17:45 GMT) de este jueves 11 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN 2, mientras que en streaming por la plataforma Disney + Premium.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

