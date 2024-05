El saludo de Leverkusen a Arturo Vidal que se hizo viral tras la Europa League

Bayer Leverkusen perdió su invicto de 51 partidos y el chileno Arturo Vidal se volvió inesperado protagonista por un saludo que desató carcajadas de los fanáticos que lo tildaron de "mufa" en redes sociales.

Horas antes del encuentro en Dublín, el equipo alemán envió un mensaje al "King" en su cumpleaños 37, fecha que coincidió con su derrota en la final de Europa League por 3-0 contra Atalanta.

Luego del silbatazo final, los hinchas en internet rápidamente responsabilizaron a Vidal de dar mala suerte al "B04", recordando ocasiones anteriores en las que el "King" no le atinó a resultados o que derechamente perdió en cancha.

- Revisa algunas de las bromas por la "mufa" de Vidal:

Bayer Leverkusen wishes Arturo Vidal a happy birthday



(They're losing 3-0 against Atalanta in the final of the UEFA Europa League) pic.twitter.com/wDWfIeVbvz