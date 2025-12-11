Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League
Europa League: Real Betis de Manuel Pellegrini y Midtjylland de Darío Osorio juegan la sexta fecha
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Durante este jueves, Real Betis de Manuel Pellegrini se mide ante Dinamo Zagreb y FC Mitjylland de Darío Osorio frente a KRC Genk por la sexta fecha de la fase de liga en la Europa League.
Sigue los resultados por Cooperativa.cl
0-1: 31' Sergi Domínguez, autogol (BET); 0-2: 34' Rodrigo Riquelme (BET); 0-3: 38' Antony (BET); 1-3: 89' Niko Galesic (DZ)
1-0: 17' Gue-sung Cho (MID)