Midtjylland de Darío Osorio venció a KRC Genk y sigue como líder de la Europa League

FC Midtjylland, con Darío Osorio como titular, venció por la cuenta mínima a KRC Genk en Dinamarca, por la sexta fecha de la Europa League, y mantuvo su condición de líder en la fase de liga.

Osorio fue clave liderando la ofensiva y participó en la jugada del gol del triunfo, en el minuto 17. El exjugador de Universidad de Chile sacó un remate de media distancia, y en el rebote cedido por el arquero Van Crombrugge, el surcoreano Cho Gue-Song aprovechó para decretar el 1-0 definitivo.

Con la ventaja, el cuadro danés controló el resultado y mantuvo a Osorio hasta el minuto 84, cuando fue reemplazado por su compañero Kevin Mbabu.

Con esta victoria, la escuadra del chileno quedó en el primer lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos, una unidad sobre Real Betis de Manuel Pellegrini, que sigue como escolta tras ganar por 1-3 a Dinamo Zagreb esta misma jornada.

El siguiente partido de FC Midtjylland por Europa League será el jueves 22 de enero a las 14:45 (17:45 GMT) frente a Brann.