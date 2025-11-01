Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

Cantando "Waka Waka": Lamine Yamal festejó mudanza a la exmansión de Shakira y Piqué

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Aseguran que el joven futbolista desembolsó entre 14 y 16,5 millones de dólares por la propiedad.

Fiel a su estilo controversial, el joven atacante Lamine Yamal se volvió viral en redes sociales al confirmar la compra de la lujosa casa en la que vivieron la cantante colombiana Shakira y el exdefensor Gerard Piqué durante su relación en Barcelona.

Esto se confirmó luego de que el futbolista de 18 años compartiese una historia a través de su cuenta de Instagram junto a su hermano menor Keyne. Allí, ambos entonan el tema "Waka Waka" que la artista sudamericana popularizó durante la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

El video fue interpretado por muchos como un guiño a la famosa expareja que residió en la misma mansión durante varios años. Aunque no hay confirmación oficial, se presume que el futbolista ya se encuentra instalado en su nuevo hogar.

Según medios españoles, Yamal desembolsó entre 14 y 16,5 millones de dólares por la propiedad, ubicada en una exclusiva zona residencial de la ciudad condal.

