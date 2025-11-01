¿Nuevas alarmas en Barcelona? Flick confirmó que Lamine Yamal sigue con molestias físicas

El entrenador de FC Barcelona, Hansi Flick, dio a conocer que el delantero Lamine Yamal sigue arrastrando molestias en el pubis, lesión que ha complicado su participación en la primera parte de la liga española y que reabrió cierta incertidumbre luego de su titularidad ante Real Madrid.

"Todas las semanas se habla de él. Está bien, he hablado con él, pero algunos días nota algunas molestias y dolor. Se está esforzando mucho y ha mejorado. Evoluciona bien", explicó en la conferencia de prensa previa a su duelo liguero con Elche.

En este sentido, el preparador germano explicó que la comunicación con el joven futbolista es clave: "Los dos somos muy sinceros el uno con el otro y es como funciona. Yo siempre lo voy a proteger y apoyar. Es un futbolista y un tipo fantástico, pero también muy joven, y vamos a seguir por este camino".

Anteriormente, el fisioterapeuta Lluís Puig encendió las alarmas tras señalar al diario Sport que "habrá que convivir con la lesión y habrá que hacer un trabajo preventivo y compensatorio para ir dándole garantías para poder ir jugando al máximo nivel".

Sin embargo, Flick también dio buenas noticias con el retorno de Robert Lewandowski y Dani Olmo a la convocatoria, pero tendrá que ver "cuánto pueden jugar y cómo se adaptan" después de perderse los tres últimos partidos.

El DT blaugrana también mostró sorpresa por la rotura de bíceps que sufrió Pedri en el clásico del pasado fin de semana. "Después del partido en Madrid solo notó una pequeña molestia, un poco de fatiga, pero cuando lo revisamos vimos que estaba lesionado", señaló.

En cualquier caso, Hansi Flick dijo no estar preocupado por la plaga de lesiones que asola al Barça: "A veces, las cosas van así y tenemos que aceptarlo. Pero estamos en noviembre y queda mucho hasta el final".

A cinco puntos del líder Real Madrid, el elenco catalán necesita el triunfo ante Elche para no seguir perdiendo terreno. El partido en Montjuic se jugará este domingo 2 de noviembre a las 14:30 horas de Chile (17:30 GMT).