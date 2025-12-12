Presidente de FC Barcelona negó favores arbitrales y justificó pagos a Negreira

El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, alegó este viernes que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes y aseguró que "en absoluto" los árbitros les favorecieron, ya que tenían un equipo que era un "ejemplo en el mundo".

Según informaron fuentes judiciales, Laporta compareció este 12 de diciembre como testigo durante cerca de una hora ante la jueza de Barcelona que investiga los pagos de 7,3 millones de euros que el cuadro azulgrana hizo entre los años 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier.

Laporta, quien estuvo imputado en la causa aunque se le acabó archivando por prescripción, explicó que estos pagos a los Negreira eran una situación "heredada" de directivas anteriores y que desde el área deportiva del club le dijeron que era necesario seguir haciéndolos por la utilidad de los informes sobre árbitros y jugadores que podían interesar al club.

De hecho, Laporta seguró que no conoce y que no ha hablado nunca con Negreira ni con su hijo.

Laporta, que en marzo de 2021 inició su segunda etapa al frente del FC Barcelona, resaltó que entregaron al juzgado los 629 informes elaborados por los Negreira que localizaron en el club, aunque precisó que si no hay más es porque es un tipo de documentación que se destruye cada cinco o seis años.