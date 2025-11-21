FIFA confirmó las "Series 2026" con partidos femeninos y masculinos

La FIFA confirmó este viernes la realización de las "Series 2026", las cuales se disputarán durante las ventanas internacionales de marzo y abril del próximo año. El evento, que tuvo una exitosa primera edición en 2024, se ampliará para incluir por primera vez a selecciones femeninas, manteniendo su formato de enfrentar a combinados de diferentes continentes.

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, destacó el objetivo de la iniciativa. "La FIFA Series busca ofrecer nuevas oportunidades a futbolistas, entrenadores y aficionados. La edición de 2026 beneficiará todavía más tanto a las selecciones de fútbol femenino como de masculino. Tiene el objetivo de fortalecer el deporte rey al enfrentar a países de todo el mundo", afirmó.

La idea central del torneo es aumentar el número de partidos internacionales competitivos para las selecciones, contribuyendo así al desarrollo global del fútbol y a darles mayor visibilidad. Se trata de una oportunidad para que muchas selecciones puedan medirse con rivales de otras confederaciones, algo que rara vez ocurre fuera de los mundiales.

La FIFA informó que, en la categoría masculina, las sedes confirmadas son Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Mauricio, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán. Por el lado del fútbol femenino, los anfitriones serán Brasil, Costa de Marfil y Tailandia. El organismo no descarta aumentar el número de países anfitriones en ambos torneos.